- JUDECATA… Procurorii DNA au finalizat cercetarile in cazul lui Daniel Buzamat, directorul Reiser SA Barlad, prins cu mita in frigider. Aceștia au inaintat dosarul catre Tribunalul Vaslui, astfel ca, in perioada urmatoare, va incepe judecata. Potrivit unui comunicat de presa emis de procurorii DNA –…

- UPDATE: Nici de data aceasta aparatorii lui Dumitru Buzatu nu au avut succes in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui. Astfel, instanța vasluiana a decis menținerea masurii privative de libertate dar decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea magistrații Curții…

- ULTIMA ORA… Intaiul șpagar al județului iși incearca, din nou, norocul, in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui, intr-o noua incercare de a scapa de arestul preventiv. Ținand cont și de celelalte cereri ale lui Dumitru Buzatu, mai ales cea de stramutare a dosarului la Tribunalul…

- Cu mandatul de arestare prelungit, conform deciziei Tribunalului Vaslui, dar fara o decizie definitiva, Daniel Buzamat, șeful Reiser Barlad prins cu mita in frigider, a avut emoții in fața judecatorilor Curții de Apel Iași. Astfel, in loc sa ceara inlocuirea masurii privative de libertate, Buzamat a…

- INSTANȚA… Dupa o acțiune desfașurata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție in vamile din estul țarii plus Vama Borș, cei 8 vameși și polițiști de frontiera ridicați de procurori se pregatesc de o noua runda de confruntari cu magistrații, de data aceasta pe fondul cauzei. Tribunalul Vaslui a…

- FINAL…Procurorii anticorupție ieșeni au ajuns la finalul cercetarii penale in flagrantul in care Dumitru Buzatu a fost prins cu o mita de 1.25 milioane de lei in portbagaj. Anchetatorii DNA s-au mișcat repede, au finalizat cercetarea penala și au trimis dosarul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui.…

