- Situația din Slanic Prahova este tot mai dificila, din cauza strazii care s-a surpat. Zeci de oameni au fost evacuați. Nu este sigur sa mai locuiasca in blocurile din imprejurimi. Experții iau in calcul mai multe variante care ar fi dus la aceasta masiva surpare, inclusiv un lac subteran ori o galerie…

- ȘOC… Primarul comunei Bogdanești, Ion Dorobanțu, are interzis la alegerile locale din luna iunie. Decizia a fost luata in cadrul Biroului Electoral de Circumscripție. Așa cum era firesc, au urmat contestațiile, respinse, rand pe rand, atat de Judecatoria Barlad, cat și de magistrații Tribunalului Vaslui.…

- PE REPEDE INAINTE… Odata cu «ciripitul» lui Dumitru Buzatu la DNA, evenimentele legate de dosarul acestuia par sa se deruleze cu viteza sporita. Astfel, in doar trei zile, Buzatu scapa de arestul preventiv, iar judecatorii Tribunalului Vaslui au luat in discuție, ieri, masurile și excepțiile dispuse…

- UPDATE: Dumitru Buzatu va putea ciocni ouale roșii liniștit la moșia sa de la Canțalarești, cu prilejul sarbatorilor pascale, caci, in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași a considerat ca trebuie menținuta masura arestului la domiciliu, dispusa ieri de instanța Tribunalului Vaslui. Se pare…

- DECIZIE… Chiar daca unii susțineau ca debutul judecații lui Dumitru Buzatu se va intampla abia spre sfarșitul anului, magistrații Tribunalului Vaslui par sa-i contrazica. Astfel, instanța a ramas in pronunțare in ceea ce privește masurile și excepțiile judecatorului de camera prelminiara. Dupa ce și…

- TERMEN…Ajuns pe mana procurorilor DNA, vamesul Emil Bordeianu isi va afla soarta de la magistratiii Tribunalului Vaslui. Si asta dupa ce procurorii anticoruptie au finalizat cercetarea penala si au trimis dosarul in instanta. Judecatorii vasluieni vor dispune masurille de exceptie si vor stabili primul…

- UPDATE: Nici de data aceasta aparatorii lui Dumitru Buzatu nu au avut succes in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui. Astfel, instanța vasluiana a decis menținerea masurii privative de libertate dar decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea magistrații Curții…

- Cu mandatul de arestare prelungit, conform deciziei Tribunalului Vaslui, dar fara o decizie definitiva, Daniel Buzamat, șeful Reiser Barlad prins cu mita in frigider, a avut emoții in fața judecatorilor Curții de Apel Iași. Astfel, in loc sa ceara inlocuirea masurii privative de libertate, Buzamat a…