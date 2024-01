Tribunalul amana pronuntarea pe redeschiderea urmaririi penale in dosarul privind controlul ISU de la Ferma Dacilor

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Prahova a amanat luni decizia in dosarul privind redeschiderea de catre DNA a urmaririi penale in speta ce viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au facut controale la mai multe pensiuni si crame din judet, printre care si la Ferma Dacilor. Potrivit…

- Tribunalul Prahova a amanat luni decizia in dosarul privind redeschiderea de catre DNA a urmaririi penale in speta ce viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au facut controale la mai multe pensiuni si crame din judet, printre care si la Ferma Dacilor.

- Tribunalul Prahova este asteptat sa se pronunte luni in in legaturpa cu redeschiderea urmaririi penale in dosarul instrumentat de DNA in care un fost sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova si un fost inspector de prevenire au fost cercetati pentru ca ar fi permis functionarea fara…

- Tribunalul Prahova a ramas, joi, in pronuntare in dosarul privind redeschiderea de catre DNA a urmaririi penale in speta care viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au facut controale la mai multe pensiuni si crame din judet, printre care si la Ferma…

- Tribunalul Prahova este asteptat sa decida joi in legatura cu redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar instrumentat de DNA in care un fost sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova si un fost inspector de prevenire au fost cercetati pentru ca ar fi permis functionarea fara aviz de…

- Tribunalul Prahova a amanat joi dosarul care vizeaza redeschiderea urmaririi penale in speta instrumentata de DNA, in care un fost sef al ISU Prahova si un fost inspector de prevenire au fost cercetati pentru ca ar fi permis functionarea fara aviz de securitate la incendiu a complexului turistic Ferma…

- Tribunalul Prahova a amanat, joi, pentru o saptamana, judecata in dosarul privind redeschiderea de catre DNA a urmaririi penale in dosarul care viza modul in care au fost facute controalele la mai multe pensiuni si crame din Prahova, printre care si la Ferma Dacilor, conform agerpres.roPotrivit portalului…

- Dosarul care vizeaza presupuse fapte de coruptie comise de catre doi fosti sefi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, suspectati ca au favorizat reprezentantii complexului turistic Ferma Dacilor, permitand functionarea acestuia fara autorizatia de securitate la incendiu…