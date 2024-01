“Trenul Unirii” va poposi la Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- VESTE BUNA…. „Nunta de Aur”, renumita sarbatoare organizata de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” Barlad, este programata pe 4 iulie in acest an. Din evidentele CARP reiese ca vor fi in jur de 100 de cupluri „de aur”, insa numarul lor va fi cunoscut abia in luna iunie. Intre…

- CONFERINTA…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va organiza o noua conferinta cu tematica istorica: Armata din epoca Unirii Principatelor. Modele si perceptii externe. Aceasta se inscrie in randul manifestatiilor prilejuite de una dintre cele mai importante sarbatori nationale, ziua de 24 Ianuarie, dorind…

- INTERVENȚIE… Vama Albița a fost acoperita de nameții viscoliți din ultimele doua zile, astfel ca și azi drumarii de la “Drumuri Naționale” Barlad acționeaza in punctul de trecere a frontierei, pentru a inlatura troienele din calea vehiculelor. „Se acționeaza pentru degajarea bretelei de acces autotrenuri…

- UPDATE 14.50: Cei doi accidentați, femeia de 33 de ani și fiul ei de 16 ani, au fost aduși de la locul accidentului de Ambulanța SMURD, la Compartimentul de Primiri Urgențe, de la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad. Au fost imediat preluați de medicii de garda de la CPU, care inca nu au…

- DECIZII… Astazi, la PSD Barlad a avut loc o ședința, in care s-a stabilit ca Adrian Nicolae Bobeica este cel care preia funcția de președinte interimar al organizației, ramasa libera dupa ce deputatul Adrian Solomon, cel care o deținerea din 2007, a devenit președintele interimar al organizației județene…

- NOUTATE… Eveniment de Excepție la Muzeul Vasile Parvan din Barlad: „Note Despre Linie” – Expoziție și Lansare de Catalog al Colecției Dragoș Patrașcu! Muzeul Vasile Parvan din Barlad este onorat sa va invite la evenimentul de excepție „Note Despre Linie”, care va avea loc in data de 9 decembrie, incepand…

- TRIST… In seara zilei de sambata, 18 noiembrie, Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, s-a aflat la capela bisericii „Sfinții Nicolae și Pantelimon”, din municipiul Barlad, pentru a oficia o slujba de pomenire la capataiul maiorului Florin Burghelea, pompier militar, trecut de curand la cele…

- UPDATE: Procurorii DNA Iași, insoțiți de jandarmi și de polițiști de la DGA Vaslui, au descins, la Complexul de Servicii nr. 1 și la Complexul de Servicii nr. 2, ambele din municipiul Barlad, inca de la primele ore ale dimineții. Simultan, anchetatorii au batut și la ușa paznicului Constantin N., fața…