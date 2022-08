Stiri pe aceeasi tema

- Benzinariile Lukoil permit alimentarea a doar 20 de litri pentru fiecare autoturism, iar la stațiile Mol se permite o singura alimentare pe zi. Masurile sunt luate din cauza stocurilor mici de combustibili din aceasta țara, anunța Transindex . LukOil permite alimentarea a doar 20 de litri in cazul…

- Daca iubiti natura si sunteti fanii experientelor inedite, poate ca ar trebui sa luati in calcul o vacanta cu rulota. Cu toate ca in mintea multor romani o astfel de calatorie este asociata fie cu o vacanta ieftina, fie cu una mai incomoda, realitatea arata cu totul diferit. Asadar, cine nu detine propria…

- Mai multe comune din judetul Gorj, unele izolate, au inregistrat o creștere spectaculoasa și neasteptata a numarului de locuitori, in urma ultimului recensamant, desi acestia nu au domiciul in zonele respective, transmite Adevarul. Unul dintre primari a explicat ca scopul a fost ca localitatea sa nu…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos si ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, au vizitat in cursul zilei de astazi Amenajarea de Irigatii Pietroiu-Stefan cel Mare. Scopul deplasarii a fost de a intelege in detaliu modul de functionare si de realizare…

- ”Deciziile nu se iau din birou, ci pe teren, de la fata locului. Am revenit la Alba pentru celebrarea celor 45 de ani de activitate Cupru Min in Romania. Prima oprire a fost, insa, la Rosia Montana, caci una este sa citesti in brosuri despre minele de aur si alta e sa fii acolo si sa atingi urmele daltei…

- Cum arata acum casa unde a copilarit Nicolae Ceaușescu in Scornicești. Cu mult inainte de a intra in politica, Nicolae Ceaușescu a locuit in județul Olt, in Scornicești. Locuința din județul Olt in care au trait fostul dictator și soția lui, Elena Ceaușescu, este ingrijita de Gabriel Lupescu, omul despre…

- Anda Adam este și model pentru noua sa colecție de costume de baie. Unele de lux, avand in vedere ca prețul acestora pleaca de la 200 de lei, cele mai scumpe costand 350 lei. Solista are propriul magazin online dedicat acelor doamne și domnișoare care nu vor sa poarte la plaja costume de baie comune.…

- In curand, asociația Tașuleasa Social va termina de amenajat cei 1.400 de kilometri de drum, care strabat practic țara. Intr-un interviu, Tibi Ușeriu a vorbit despre ce așteptari are de la acest traseu de drumeții, dar și despre dificultatea la care se așteapta in viitor: mentenanța. Intr-un interviu…