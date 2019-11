Stiri pe aceeasi tema

- Trei vaci luate de ape de pe o insula din Carolina de Nord in timpul Uraganului Dorian au fost gasite in viața la mai mulți kilometri distanța, scrie BBC News. Vacile aparțin unei turme de pe insula Cedar au fost luate de apele in urma unui „mini tsunami” generat de Dorian. Mai mult timp s-a […] Post-ul…

- Pare sa fi fost un act premeditat incidentul care a avut loc azi-noapte intr-o mica localitate din provincia italiana Alessandria si in care si-au pierdut viata trei pompieri, iar alte trei persoane au fost grav ranite. Ieri-seara, in jurul orei 23.00, pompierii din Alessandria au fost solicitati sa…

- „Nu lua de buna ziua de azi deoarece cea de maine nu este promisa”, spune Kevin Hart, care in urma cu cateva luni a suferit un accident auto ce l-a trimis direct pe masa de operație. Actorul in varsta de 40 de ani a impartașit pe contul sau de Instagram un filmuleț facut in timpul perioadei de recuperare…

- Regele Mihai I a acordat un interviu celor de la TVR, cu scurt timp inainte de a muri. Regele rememoreaza amintiri din tinerețe, dar și din perioada razboiului.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project -Sire, sunteți…

- Aaron Lattin a declarat ca se plimba cu iubita sa pe Folly Beach, langa Charleston, cand au gasit artefactele in nisip.'La inceput am crezut ca este vorba despre o piatra, insa cand am inceput sa ne uitam mai atent ne-am dat seama ca era mai mult decat o piatra', a declarat barbatul pentru…

- Timpul petrecut in fata telefonului sau pe retelele sociale nu poate fi considerat vinovat pentru problemele de sanatate mintala ale adolescentilor, arata un studiu realizat de cercetatorii americani. Experimentul realizat timp de doua saptamani pe 400 de adolescenti nu a relevat o legatura intre folosirea…

- Doua porturi din Florida, Miami si Fort Lauderdale au fost redeschise marti, permitand revenirea vaselor de croaziera ale caror calatorii au fost intrerupte de uraganul Dorian. Miercuri, reprezentantii Disney Cruise Line si-au aparat decizia de a isi lasa angajatii pe o insula privata din Bahamas,…

- O insula din Bahamas care are 50.000 de locuitori este sub apa 70% dupa ce uraganul Dorian a lovit teritoriul cu o forta neasteptata, potrivit declaratiei guvernului, citat de Bloomberg, preluat de Mediafax.