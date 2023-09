Doua comune și un oraș din județul Timiș primesc milioane de lei de la bugetul de stat, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere. Contractele au fost semnate in urma cu cateva zile la Ministerul Dezvoltarii de reprezentanții comunelor Balinț, Beba Veche, respectiv ai orașului Recaș. In total, au fost semnate contracte in valoare totala de 628.923.186,32 de ... The post Trei UAT din Timiș vor primi mai multe milioane de lei de la buget pentru modernizarea drumurilor și a infrastructurii de alimentare cu apa appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .