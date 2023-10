Trei tablouri de Nicolae Grigorescu au fost scoase azi la licitație Casa Artmark a scos astazi la licitație trei tablouri aparținand pictorului Nicolae Girgorescu și realizate in perioada cat artistul a locuit la Campina, in județul Prahova. Cea mai valoroasa dintre lucrari este „Convoi de care cu boi pe inserat” este estimata la 60.000 de euro. La licitația de toamna a Casei Artmark au fost scoase la vanzare cele mai scumpe trei tablouri semnate Nicolae Grigorescu, lucrari realizate in ultimii ani ai vieții artistului, pe perioada cat acesta a locuit la Campina. Este vorba despre „Convoi de care cu boi, pe inserat”, tablou estimat la 60.000 euro, „Pe Campinița”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 octombrie, la Palatul Cesianu - Racovița, din apropierea Ateneului bucureștean, va avea loc tradiționala licitație de toamna a Casei Artmark. Pe lista lucrarilor scoase la licitație, printre panze semnate de Nicolae Tonitza, Sabin Balașa, Corneliu Baba, Theodor Pallady, Octav Bancila, Ștefan…

- Organizația Seniorilor Național Liberali – Prahova și-a ales, la sfarșitul acestei saptamani, un nou președinte, in persoana unui primar de comuna extrem de controversat, care in anii trecuți s-a remarcata prin injuraturi de mahala la adresa localnicilor și a preotului. La Adunarea Generala a Organizației…

- 150 de capodopere ale artei romanești moderne și contemporane din patrimoniul Muzeului Județean Argeș vor reveni in atenția publicului prin intermediul portalului www.artepitesti.ro , grație unui proiect co-finanțat de Administratia Fondului Cultural National (AFCN). “Este o inițiativa laudabila. Dupa…

- Hidrologii au emis, vineri, o atentionare Cod portocaliu de inundatii si depasiri ale Cotelor de atentie. Avertizarea este valabila pana la miezul noptii pe cursuri de apa din bazinele hidrografice: Basca Chiojdului, Cricovul Sarat, Ialomita, Prahova si Teleajen. Se pot produce scurgeri importante pe…

- Clipe de cosmar pentru Ilan Laufer si pentru familia sa. Autoturismul condus de politician (fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, intre anii 2017-2018), implicat intr-un accident in municipiul Campina, județul Prahova. Se pare ca un sofer a efectuat un viraj la stanga pentru…

- Fostul ministru Ilan Laufer, soția și copiii acestuia au ajuns la spital sambata in urma unui accident. Mașina in care circulau a fost izbita in plin de un șofer. Accidentul a avut loc in Campina, Prahova. Conducatorul unui autoturism a efectuat viraj la stanga pentru a intra in curtea imobilului unde…

- David Popovici a ales sa petreaca vacanța in județul Prahova, la Baile Sarate de la Telega. Turiștii, firește, l-au recunoscut și l-au rugat sa faca poze cu el. A fost prietenos și foarte deschis cu toata lumea. Plin de sare și zambitor, sportivul a fost amabil și a raspuns tuturor celor care au vrut…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea , avanseaza iarna anului 2025 ca termen de finalizare a lucrarilor la drumul alternativa la DN1, care va duce la Brasov prin Valea Doftanei . Drumul care va duce la Brasov prin Valea Doftanei, pe ruta Bradet – Sacele, o alternativa la DN1 , ar urma sa fie finalizat…