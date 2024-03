Baronul PNL de Prahova candidează sub ancheta DNA Baronul PNL de Prahova candideaza sub ancheta DNA. Presedinyele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, va candida pentru un nou mandat la sefia CJ, anunta, miercuri seara, PNL Prahova. „Primarii liberali din judetul Prahova au trimis o scrisoare deschisa conducerii Partidului National Liberal in care isi manifesta sustinerea pentru candidatura lui Iulian Dumitrescu in vederea unui nou mandat de presedinte de CJ. Solicitarea a fost materializata si printr-o decizie luata astazi, 20.03.2024, in unanimitate, in cadrul Colegiului Director Judetean… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, va candida pentru un nou mandat la sefia CJ, a anunțat miercuri seara filiala Prahova a Partidului Național Liberal (PNL), potrivit Agerpres."Primarii liberali din judetul Prahova au trimis o scrisoare…

