- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron, doua la femei de 24 si 49 de ani, fara istoric de calatorie, si unul la un barbat de 56 de ani, contact cu persoana venita din Franta, toate cu forme usoare care nu au necesitat internarea.…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 6.036 de persoane infectate cu Covid-19. In Timiș sunt peste 300 de cazuri, fiind și trei cazuri de Omicron. Toate cele trei cazuri au prezentat forme ușoare ale bolii. Exista și un focar activ in județ, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat astazi, 7 ianuarie 2022 confirmarea a 112 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului SARS-CoV-2.Este vorba despre 48 de barbați și 64 de femei cu varste cuprinse intre 0 și peste 80 de ani din municipiul București și 19 județe.Ministerul…

- Franta a adoptat sambata, 1 ianuarie, noi masuri pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID 19.Printre acestea, obligatia de a purta masca in mijloacele de transport de catre persoanele de peste sase ani si interdictia de a vinde si distribui alimente si bautura la bord, in contextul in care varianta…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza, marti, ca pana la data de 5 decembrie rata de confirmare cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare a fost de 92%. Potrivit INSP, in saptam

- Doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Romania la persoane repatriate din Africa de Sud, a anunțat sambata seara Ministerul Sanatații. Institutul Național de Sanatate Publica ...