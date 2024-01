Suspiciune de botulism: Opt copii internați la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara Opt copii cu varste intre trei și șapte ani, dintr-o localitate din județul Timiș, simptomatici, cu suspiciune de botulism, se afla sub tratament in Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara. ”Copiii internați au fost simptomatici. Șase dintre ei au dificultați la inghițire și ptoza palpebrala (caderea pleoapei), iar alți doi au in plus stari de somnolența și fenomene digestive. Tuturor le-am administrat deja antitoxina botulinica și starea lor de sanatate s-a imbunatațit considerabil. Vor mai ramane cateva zile in spital pentru supraveghere. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt copii sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de botulism, iar doi dintre ei au nevoie de monitorizare permanenta. ”Botulismul este o intoxicatie severa cauzata de toxina botulinica produsa de bacteriile Clostridium botulinum. Aceasta toxina poate…

- Opt copii, cu varste intre 3 și 7 ani, cu simptome de botulism sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Doi necesita monitorizare permanenta. Copiii sunt dintr-o localitate de langa Lugoj. Deocamdata, nu este sigura sursa infecției, insa primele date indica faptul ca…

- Opt copii cu varste intre 3 si 7 ani sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de botulism. Doi dintre ei au nevoie de monitorizare permanenta. ”Botulismul este o intoxicatie severa cauzata de toxina botulinica produsa de bacteriile Clostridium botulinum.…

- Cei opt copii, cu varste intre 3 și 7 ani, au fost internați la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de botulism, iar doi dintre ei sunt monitorizați permanent, relateaza News.ro. „Copiii internati au fost simptomatici. Sase dintre ei au dificultati la inghitire si…

- Copiii internati au varstele cuprinse intre trei si sapte ani. Pentru moment nu se cunosc cauzele care au dus la apariția acestei infecții. Directia de Sanatate Publica (DSP) efectueaza o ancheta in acest sens, relateaza News.ro. „Copiii internati au fost simptomatici. Sase dintre ei au dificultati…

- Pentru ca incepe din nou activitatea in salile de clasa, cei de la Direcția de Sanatate Publica vin cu recomandari pentru a evita pe cat posibil raspandirea virozelor și a celorlalte infecții de sezon. In contextul in care sunt sute de cazuri de raceli raportate la nivel de județ, iar cele mai multe…

- Intrecerile editiei 2023 a turneului "Cupa Mos Craciunldquo; la fotbal juvenil s au disputat la Drobeta Tr. Severin.Competitia a fost adresata categoriilor de varsta 2015 Under 9 si 2016 Under 8 , Academia Hagi participand cu cate doua echipe la fiecare categorie:Categoria 2015 Academia Hagi Alb 2015…

- Revenim cu statistica saptamanala referitoare la numarul de imbolnaviri inregistrat la nivelul județului Mureș, in perioada 30 octombrie- 5 noiembrie 2023. Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Mureș, in acest interval de timp au fost inregistrate nu mai puțin de 2373 de cazuri…