Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții IKEA Romania au anunțat luni, intr-un comunicat de presa, ca rezultatele verificarilor preliminare "infirma infestarea cu ploșnițe sau alți daunatori" in magazinul sau Pallady din Capitala și ca aceste rezultate au fost confirmate de ANPC și de DSP București.Precizarile retailerului suedez…

- Opt copii cu varste intre trei și șapte ani, dintr-o localitate din județul Timiș, simptomatici, cu suspiciune de botulism, se afla sub tratament in Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara. ”Copiii internați au fost simptomatici. Șase dintre ei au dificultați…

- Direcția de Sanatate Publica a transmis un comunicat cu privire la evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și covid-19 in sezonul 2023-2024 la nivelul județului Satu Mare Saptamana 15.01-21.01.2024(S03/2024) ➢ La nivelul județului, numarul total de cazuri de infecții respiratorii acute ( IACRS,…

- Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica, județul Brașov se afla pe primul loc in țara, cu aproape 800 de cazuri de rujeola inregistrate de la inceputul anului trecut și pana in prezent. Urmeaza județul Mureș cu 776 de cazuri, dintre care o parte ajung in spital. Cele doua clinici…

- Un nou scandal a avut loc astazi la Direcția de Sanatate Publica din Arad. Directorul economic, Iuliu Penzes a agresat-o pe directoarea Cecilia Irimie. Scandalul a pornit de la faptul ca Penzes nu a vrut sa semneze actele in urma unei ședințe a Consiliului Director. In acest context, directorul Cecilia…

- Numarul cazurilor de pneumonie a crescut in Alba cu aproape 60% fata de saptamana anterioara, fiind inregistrat si un caz de gripa, la un bebelus, potrivit unui comunicat transmis, azi, de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba. Cea mai mare incidenta se inregistreaza la grupa de varsta 15-49…

- Revenim cu statistica saptamanala referitoare la numarul de imbolnaviri inregistrat la nivelul județului Mureș, in perioada 20- 26 noiembrie 2023. Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Mureș, in acest interval de timp au fost inregistrate nu mai puțin de 3764 de cazuri de viroze…

- Cinci persoane din județele Mureș și Cluj au fost plasate in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, in urma unei operațiuni de prindere in flagrant și a 15 percheziții domiciliare, conform unui comunicat de presa transmis luni de catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…