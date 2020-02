Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de linie s-a rupt in mod spectaculos in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul. Mai multe persoane au fost ranite, potrivit AFP. Ministrul turc al sanatatii a confirmat ca un cetatean turc a murit, potrivit BBC.

- UPDATE – Cel putin 52 de persoane au fost ranite miercuri, cand un avion de linie s-a rupt in trei si a luat foc dupa o iesire de pe pista pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, au anuntat autoritatile locale turce, relateaza AFP si Reuters. ‘Ambulantele noastre au transportat 52 de…

- Un avion de linie s-a rupt in mod spectaculos in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul. Mai multe persoane au fost ranite, potrivit AFP .

- Aeronava, care avea 177 de pasageri la bord și 6 membri ai echipajului, a ieșit de pe pista aeroportului pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, a ajuns in decor și s-a rupt. Toți oamenii au fost evacuați.

- Un avion de pasageri a iesit, miercuri, de pe pista de decolare-aterizare a Aeroportului International Sabiha Gokcen din Istanbul si a luat foc, informeaza postul de televiziune NTV. Pe cadrele filmate se vede ca avionul s-a rupt in trei parti. Toti pasagerii au fost evacuati. Anterior, canalul CNN…

- Pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul au fost anulate temporar zborurile, dupa ce un avion a derapat și a ieșit de pe pista, din cauza condișiilor meteo, transmite biroul guvernatorului din Istambul, citat de...

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin cinci morti si peste…

- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Doi morți, doi raniți in stare grava și doua persoane ranite ușor in accidentul de pe șoseaua de…