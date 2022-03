Trei jurnaliști au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului Trei jurnalisti au fost ucisi și peste 30 au fost raniti in Ucraina de la inceputul invaziei trupelor rusești din data de 24 februarie, a anuntat marti comisarul pentru drepturile omului al parlamentului ucrainean, Liudmila Denisova. „Cel putin 35 de jurnalisti au fost victime” ale fortelor ruse, dintre care trei au fost ucisi, afirma Denisova pe contul sau Telegram. Americanul Brent Renaud a fost impuscat mortal duminica la periferia de nord-vest a capitalei ucrainene Kiev, jurnalistul ucrainean Evgheni Sakun si-a pierdut viata in timpul bombardamentului asupra turnului de televiziune din Kiev,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Informația privind moartea cameramanului Pierre Zakrzewski a fost anunțata marți, 15 martie, de directorul executiv al Fox News, Suzanne Scott, potrivit postului american de televiziune . Zakrzewski a fost ucis in timp ce se afla pe linia frontului in apropiere de Kiev, alaturi de corespondentul Benjamin…

- Bombardamentele forțelor ruse in Ucraina au ucis de la inceputul invaziei, la 24 februarie, trei jurnalisti și au ranit alti peste 30, a anuntat marti ombudsmanul ucrainean Liudmila Denisova, citata de Afp și Agerpres. „Cel putin 35 de jurnalisti au fost victime” ale fortelor ruse, dintre care trei…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata sa a preluat controlul deplin al regiunii Herson din sudul Ucrainei. De asemenea, ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca Rusia ar cauta sa insceneze un referendum in Herson, in incercarea de a legitima zona ca fiind o republica secesionista…

- Forte ruse au luat ca tinta, vineri, un centru pentru persoane cu dizabilitati din apropiere de Harkov (est), insa fara sa faca victime, potrivit unui prim bilant al serviciilor ucrainene de urgenta, dupa ce au atacat un spital pediatric si o maternitate la Mariupol, relateaza AFP. "Inamicul a lovit…

