O tânără motociclistă a fost rănită într-un accident petrecut în zona localității Vălișoara La data de 2 iunie 2024, in jurul orei 14.30, pe Drumul Județean 107 M, in afara localitații Valișoara, o tanara de 26 de ani, din municipiul Cluj Napoca, in timp ce conducea o motocicleta, a pierdut controlul asupra acesteia, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat. In urma accidentului, tanara a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Post-ul O tanara motociclista a fost ranita intr-un accident petrecut in zona localitații Valișoara apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

