Ministra Familiei, Natalia Intotero, a atras atenția, luni, 3 iunie, intr-un comunicat de presa, ca au fost facute mai multe reclamatii cu privire la folosirea minorilor in clipuri electorale. Intotero a lansat un apel la decența.„In weekend am sarbatorit Ziua Internationala a Copilului si Ziua Nationala pentru Adoptie, ocazii cu care toti politicienii au transmis mesaje cu privire la grija pentru copii. Astazi incepe ultima saptamana de campanie electorala pentru alegerilelocale si europarlamentare si, in tot acest context, fac un apel la decenta fata de copii catre toti candidatii, de la toate…