Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 mai 2024, in jurul orei 04.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 19 ani, din comuna Sancel, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Pacii din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- La data de 18 mai 2024, in jurul orei 11.15, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 44 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- La data de 14 mai 2024, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj –Postul de Poliție Roșia de Secaș au depistat un barbat de 68 de ani, din comuna Roșia de Secaș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Tau, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- La data de 4 mai 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 50 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Henig, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- La data de 23 aprilie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Sasciori, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 670C, pe raza localitații Dumbrava, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 25 martie 2024, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 20 de ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat, la data de 25 martie 2024, in jurul orei 00,30,…

- La data de 20 martie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 51 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Poiana Aiudului, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Cu o alcoolemie de 1,41 mg/l in aerul pur expirat, un barbat din Dragașani s-a urcat la volan și a provocat un accident rutier. Polițiștii din cadrul municipiului Dragașani, Formațiunea Rutiera au fost sesizați, pe 18 martie, in jurul orei 20.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe o…