Urși văzuți în fondurile de vânătoare Ileanda, Zalău și Fildu de Jos Avand in vedere prevederile legislative referitoare la aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora in intravilanul localitatilor si faptul ca la nivelul judetului Salaj, de la an la an, s-a inregistrat o crestere a numarului exemplarelor din specia urs brun, evaluate la nivelul fondurilor cinegetice, Instituția Prefectului Salaj a prezentat o serie de recomandari pentru populație in cazul interactiunii om – urs: pastrati-va calmul; indepartati-va incet din zona; nu va apropiati si nu provocati… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- *** Biroul Notarial Crecan Ioan-Gheorghe iși marește echipa prin angajarea unei colege secretare. Persoanele interesate pot trimite e-mail cu CV-ul (inlcusiv recomandare) la adresa [email protected] sau WhatAapp la numarul de tel: 0742 070111. *** CLIO GROUP angajeaza SOFER LOCAL SI INTERN. Așteptam…

- Polițiștii și jandarmii IPJ Salaj au desfașurat, in noaptea de 30 spre 31 martie, o acțiune comuna cu scopul de reducere a riscului rutier și depistarea conducatorilor auto care incalca normele de circulație. In cadrul activitaților au fost legitimate 211 persoane, au fost verificate 137 de mașini și…

- *** Angajez muncitor necalificat in domeniul vulcanizarii in Zalau. Telefon 0744 337437 sau 0741 188593. *** SC AVRIL SRL angajeaza INSTALATORI pentru instalatii sanitare si termice/HVAC. Avantaj: Autorizatie ANRE; Experienta in instalatii sanitare, termice si limitare/stingere incendiu. CV-urile se…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au gasit Salmonella la mai multe produse de pasare vandute intr-un mare lanț de magazine din țara, mai precis este vorba de societatea Rewe Romania S.A. (Penny). Acțiunile de control au vizat depozitul din comuna Ștefanești și doua…

- Oamenii legii au descoperit, in data de 20 martie, intre localitațile salajene Almașu și Fildu de Jos, un autoturism condus de un clujean de 42 de ani. In urma controlului, polițiștii au descoperit pe bancheta din spate a mașinii doua arme de vanatoare și un dispozitiv de ochire pe timp de noapte, a…

- Lucratorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Salaj au intervenit de urgența pe valea Miței, afluent al raului Zalau, potrivit unui comunicat al Administrației Apelor Romane, pentru deblocarea unei secțiuni de scurgere a apei. Vegetația dezvoltata in exces și arborii cazuți, care se blocheaza in aluviunile…

- Primul numar al publicatiei stiintifice „Studia Caiete Silvane”, a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, a ieșit de sub tipar. Tema primului numar este „Zalau 550”. Publicația cuprinde 14 articole și un argument semnat de Daniel Sauca, managerul Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj.…

- In cursul zilei de marți, 5 martie, pompierii salajeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a șapte incendii de vegetație, care au afectat aproximativ 55 de hectare de teren, in localitațile Hida, Buciumi, Derșida, Aghireș, Rona, Dolheni și Fildu de Sus. In sprijin, au intervenit Serviciile…