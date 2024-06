Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii a rectificat, marti, declarația facuta in ziua precedenta de comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, cu privire la sosirea iminenta in Ucraina a unor instructori militari francezi in urma unui acord intre Kiev si Paris, transmite agentia EFE,…

- Dupa doua saptamani de atacuri și lupte indarjite, forțele ucrainene de aparare au oprit inaintarea trupelor ruse in regiunea Harkov și au lansat un contraatac in sectorul de nord-est al Ucrainei. Trupele ruse au ocupat totuși mai multe localitați din aceasta zona, obligand armata ucraineana sa desfașoare…

- Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a raportat, intr-un mesaj transmis miercuri seara, ca, in anumite zone din directia Kupiansk (regiunea Harkiv), unitațile ucrainene s-au regrupat in poziții mai avantajoase, conform Korespondent.

- Trupele ruse iși continua atacurile in mai multe sectoare, dar incercarile de a sparge apararea Ucrainei au fost oprite, a informat comandantul șef Oleksandr Syrskyi pe 12 mai, noteaza Kyivindependent.

- O drona de atac a provocat peste noapte un scurt incendiu la o rafinarie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, a informat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, potrivit Kyivindependent.„Incendiul a fost stins, nu au fost victime”, a declarat Bocharov pe 12 mai.

- Fostul comandant-sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, care a fost inlocuit in februarie, a fost numit oficial ambasador al Ucrainei in Regatul Unit, un aliat cheie al Kievului in razboiul sau impotriva Rusiei.

- Un contingent alcatuit din 20.000 pana la 25.000 de militari rusi din trupele de parasutisti participa luni la asaltul asupra orasului Ceasov Iar in provincia Donetk din estul Ucrainei, localitate devenita principala tinta a actiunilor ofensive rusesti pe acest sector al frontului, relateaza luni agentia…

- Consiliul Afacerilor Externe al UE a convenit sa aloce o suma suplimentara de 5 miliarde de euro pentru sprijinul militar acordat Ucrainei in cadrul Facilitații Europene pentru Pace. Aceasta a fost anunțat in cadrul Consiliului UE. "UE iși indeplinește angajamentele. Fondul de asistența pentru Ucraina…