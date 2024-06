Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, ca firma care s-a ocupat de construcția podului de la Braila cere 230 de milioane de lei ca sa dea drumul la circulație. Ministrul susține ca nu va fi de acord cu acest tip de șantaj și ca vor fi luate masuri in perioada urmatoare. “Webuild-ul,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca firma care a construit podului suspendat peste Dunare, WeBuild, a incercat sa santajeze CNAIR cu suma de 230 de milioane de lei, pentru a da total drumul circulatiei care face legatura cu podul atat de malul brailean, cat si pe cel tulcean.…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 3 iunie, ca firma care a facut Podul de la Braila cere CNAIR 230 de milioane de lei ca sa dea drumul la circulatie, desi proiectul este finalizat pe ambele maluri undeva la 90%. Ministrul spune ca asta inseamna rea vointa…

- Sorin Grindeanu susține ca WeBuild nu vrea sa deschida pasajul peste liniile CFR de la Braila și descarcarea de la Jijila. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, lanseaza acuzații impotriva companiei WeBuild, constructorul Podului peste Dunare de la Braila, sugerand ca aceasta se angajeaza intr-un…

- Problemele de la Golden Gate de Romania pun in pericol viața șoferilor care trec zilnic podul inaugurat cu fast in urma cu 9 luni. In același timp, ministrul Transporturilor anunța ca nu se va face recepția podului care a costat aproape un miliard de euro, daca nu sunt remediate toate problemele. Golden…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu afirma ca cei de la CNAIR au terminat evaluarea lucrarilor de la podul peste Dunare de la Braila si ca exista neconformitati pe care cei care au realizat aceasta lucrare trebuie sa le indrepte, iar pana cand nu sunt inlaturate, nu vor face receptia.

- La 8 luni de la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, au fost observate noi porțiuni de asfalt care sunt lasate, la rampa de urcare de pe malul brailean, iar aceste denivelari au peste 10 centimetri, a relatat Monitorul de Braila.Deși a fost inaugurat cu mult fast in iulie 2023, Podul…