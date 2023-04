Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul de 35 de ani al lui Sepsi, Adnan Aganovic, este unul dintre liderii echipei, dar și unul dintre veteranii formației covasnene. Motorul lui Sepsi in ultima vreme, croatul a dezvaluit cheia succesului Sepsi a rapus-o pe Rapid cu 2-0, in fața a 5.500 de spectatori, iar croatul Adnan Aganovic…

- De cele mai multe ori, atunci cand vrei sa faci o poza preparatului din cuptor observi ca nu poți face acest lucru pentru ca geamul cuptorului este extrem de murdar. Ei bine, noi venim cu vești bune! Am aflat care este cea mai buna modalitate de a curața cuptorul și am aflat acest truc genial pentru…

- Secretul este sa nu uitați sa lasați fasolea la inmuiat, va fierbe mult mai ușor și mai rapid. In plus, cine are un blender vertical se poate bucura enorm, caci i se va ușura foarte mult munca.Fasole batuta de post. Ingrediente:500 g de fasole uscata4-5 cepe mari4 linguri uleio jumatate de capațana…

- In Romania comunista, puține erau deserturile pe care gospodinele iși permiteau sa le prepare. In magazine, dulciurile erau un adevarat lux, iar prețurile nu erau tocmai ieftine. Știi care era prajitura care facea furori, pe vremea lui Ceaușescu? O poți gati rapid, nu ai nevoie de foarte multe ingrediente.…

- Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova 1948, debordeaza de optimism inaintea duelului cu Rapid din Giulești. Cu 10 ore inainte de meci, patronul juveților a fost protagonistul unor declarații indraznețe. Rapid - FCU Craiova, duel din etapa cu numarul 25 din Superliga, se joaca astazi,…

- Orez sarbesc. Ingrediente200 g orez2 cepe mari3 ardei capia marisare (se poate folosi și Vegeta sau Delikat)boia de ardeipatrunjel verde Orez sarbesc. Mod de preparare Se toaca mare ceapa și ardeii capia.Se incinge ulei intr-o tigaie și se calesc ardeii și ceapa pana se inmoaie.Se adauga orezul și se…

- Romanii adora preparatele tradiționale autohtone, indiferent ca vorbim despre sarmalele și cozonacul de Craciun, ouale inroșite de Paște sau carnaciorii savurați la un țap de bere. Care este ingredientul secret care ii da un plus de savoare preparatului. Cum se prepara cei mai delicioși carnaciori de…

- Gospodinele iși doresc sa iși surprinda familia cu preparate deosebite mai ales la final de saptamana. Multe dintre doamne iși doresc sa puna pe masa rețete cat de cat sanatoase in special pentru cei mici, dar incalca puțin aceasta regula in zilele de weekend. Bucataresele au gasit acum o rețeta fantastica…