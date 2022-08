Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va reacționa la asasinarea Dariei Dughina , cel mai probabil, cu filmari cu agenți FSB care intra intr-un apartament unde gasesc dolari, și carți ucrainene despre confecționat bombe, urmate de cateva arestari rapide, spune profesorul Mark Galeotti, intr-un editorial semnat in The Spectator . Insa…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Gerhard Schroeder, fost cancelar german si prieten al lui Vladimir Putin, a declarat ca presedintele rus isi doreste o "solutie negociata" la razboiul din Ucraina si ca acordul privind transporturile de cereale ar putea reprezenta un pas inainte, relateaza The Guardian. "Vestea buna este ca Kremlinul…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rușilor in zona orașului Donețk, iar rușii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav, posibil de cancer. Dar William…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro. Fii la…

- Fostul ambasador al SUA la Kiev, William Taylor, a declarat ca Ucraina are tot dreptul de a folosi armele furnizate de americani și de alte state impotriva Rusiei. Taylor, in prezent vicepreședinte al Institutului pentru Pace al Statelor Unite, face declarații care infioara Moscova cu privire la contraofensiva…