O întâlnire cu noi promisiuni pentru Cetatea Aradului

„Am să vă rog să faceți abstracție că azi e 1 Aprilie”, și-a început Călin Bibarț conferința de presă cu tema „Cetatea Aradului”, astăzi, în... The post O întâlnire cu noi promisiuni pentru Cetatea Aradului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]