- Olena Zelenska, 44 de ani, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, și-a deschis un canal pe Telegram, serviciul de mesagerie instanta, unde posteaza informații actualizate și verificate despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, a notat publicația Ukrainska Pravda . „Cum sa acționezi și…

- Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a cerut celorlalte state membre ale Națiunilor Unite sa traga Rusia la raspundere pentru invadarea Ucrainei. Indemnul a fost facut in cadrul sesiunii speciale de urgența a Adunarii Generale a ONU privind Ucraina, prima astfel de sesiune in ultimii 40…

- Va fi macel in Ucraina, in urmatoarele doua zile, avertizeaza surse militare, care estimeaza și un atac cu tancuri asupra Kievului. Rusia indreapta spre Kiev cele mai mari forțe de cand a inceput razboiul din Ucraina. Aceste forțe includ 500 de tancuri, 400 de mortiere, 300 de instalații de artilerie…

- Fizicianul Cristian Presura a explicat marti pe conturile sale de Facebook si Youtube ce este si cum functioneaza o bomba cu vid, sau termobarica, in contextul razboiului din Ucraina. Bomba mai poarta si numele de "Tatal tuturor bombelor". "Un video devenit viral arata explozia unei "bombe cu vid" in…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Rusia a folosit o arma termobarica luni in atacul sau asupra Ucrainei, potrivit ambasadoarei ucrainene in SUA, Oksana Markarova."Au folosit o bomba cu vid astazi, care este de fapt interzisa de Convenția de la Geneva", a spus ea, citata de corespondentul Reuters Phil Stewart. Potrivit unor surse, arma…

- Zeci de civili, unii dintre ei narmați, au oprit avansarea unei coloane de tancuri rusești in regiunea Cernihiv, in nordul Ucrainei, au anunțat Forțele Armate ucrainene, pe contul oficial de Facebook , unde a fost postat și un scurt film. „La periferia orașului Koryukivka, in regiunea Cernihiv, oamenii…

- Statele Unite au avertizat ONU cu privire la existenta unei liste negre, intocmita de Rusia, acuza ele, cu ucraineni de eliminat in cazul unei invazii, se arata intr-o scrisoare pe care AFP scrie ca a putut-o consulta. Statele Unite dispun de "informatii credibile care arata ca fortele ruse intocmesc…