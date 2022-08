Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie identificate solutii pentru a restrictiona exportul de substante chimice si deseuri periculoase de catre state care nu le pot gestiona si nu au capacitatea de a face acest lucru, a declarat, ieri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, la sesiunea plenara a celei de-a IV-a intalniri…

- Dintre acestea, 49 sunt proiecte ale caror lucrari de executie sunt finalizate (stadiul fizic 100%) insa nu sunt inchise financiar, fiind necesare plati pentru sentinte civile, costuri aferente procedurii DAB, sentinte arbitrale, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, litigii,…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și ECOTIC, impreuna cu Oameni și Companii, au organizat pe 19 iulie 2022 un webinar dedicat specialiștilor din administrația publica locala, pe tema oportunitaților de finanțare oferite de PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Numarul incendiilor produse in fondul forestier administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a crescut semnificativ in prima jumatate a anului, fiind inregistrate 711 incendii, fața de 98 de incendii inregistrate in perioada similara a anului trecut. Majoritatea acestor incendii, 693 din 711,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o OUG pentru reglementarea unor masuri de implementare a sistemului de garantie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum si modificarea unor acte normative ”Noile reglementari introduse de actul normativ vor da posibilitatea Ministerului Mediului,…

- ”Pentru a preveni taierile ilegale in fondul forestier de stat si transporturile ilegale de masa lemnoasa, directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva au instalat, pana in prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate”, a transmis, joi,…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Tanczos Barna, a susținut, la sfarșitul saptamanii trecute, o conferința de presa, in cadrul careia a fost anunțata lansarea in consultare publica a ghidului de finanțare pentru Programul Prima Conectare, aferent Componentei 1 din PNRR – Managementul apei. Programul…

- F. T. Angajați de la Romsilva – Ocolul Silvic Sinaia și din cadrul Administratiei Parcului Natural Bucegi au derulat, in cursul saptamanii trecute, o noua actiune de strangere a deseurilor abandonate in zona Drumului Cotei Sinaia (DC 134). Potrivit unui comunicat al Romsilva, „deseurile adunate au fost…