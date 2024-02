Trei bărbați cercetați pentru furt! Au spart un easybox! Polițiștii clujeni au deschis un dosar de cercetare penala pentru furt calificat dupa ce trei barbați au „spart” un easybox de unde au sustras mai multe colete. La data de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Cluj-Napoca au dispus reținerea a trei barbați, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Activitatea infracționala a fost documentata in cadrul unei operațiuni de prindere in flagrant a celor banuiți. In fapt, in noaptea de 6/7 februarie, in cadrul activitaților operative derulate de polițiștii Secției 3 Poliție Cluj-Napoca, alaturi de cei ai Secției… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

