Trebuie să continuăm să ascultăm lecțiile din Italia: concentrați-vă pe aparatele care pot salva vieți! In cel mai probabil scenariu, mai avem cateva zile, poate saptamani pana cand epidemia va lovi puternic și in Romania. Lombardia este cea mai bogata regiune din Italia și una dintre cele mai bogate din Europa, cu un sistem medical care are specialiști pionieri in domeniul ventilației artificiale, procedura esențiala acum in lupta cu cazurile severe de COVID-19. Echipa de reanimatori din nordul Italiei e dintre cele mai bune din lume la a trata ARDS, adica acea forma de insuficiența respiratorie care este cauzata de COVID-19, dupa cum remarca și dr. Elena Copaciu. Cu toate acestea, italienii sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE, la sectiunea „Atentionari de calatorie – Europa – COVID-19”, potrivit Agerpres. De exemplu, in cazul Italiei, MAE recomanda…

- La sectiunea "Atentionari de calatorie - Europa - COVID-19", Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE. In cazul Italiei, MAE recomanda evitarea oricaror deplasari…

- Nelu Tataru, secretar de stat la Ministerul Sanatații, a spus sambata seara la Europa FM ca ”gradul actual de ocupare al paturilor ATI este de 60%, dar prin redistribuirea pacienților putem asigura la nivelul țarii 1.200 - 1.400 de paturi ATI libere. Asta inseamna ca suntem pregatiți, avem paturi in…

- Autoritatile italiene au informat marti despre primul caz de coronavirus inregistrat in sudul tarii, la o femeie originara din Bergamo, la nord-vest de Milano, care se afla in vacanta la Palermo (Sicilia), relateaza EFE. Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a confirmat intr-un comunicat ca…

- In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului, iar 229 sunt infectate cu virusul ucigas. Ultima persoana decedata este un barbat in varsta de 62 de ani, care avea probleme de sanatate. In nordul Italiei sunt 11 localitati aflate in carantina, la intrarea si la iesirea din aceste zone…

- Șapte morți și 231 de persoane infectate cu coronavirus, in Italia, potrivit celor mai recente date, publicate marți dimineața de presa din peninsula. Potrivit RAI News autoritațile au anunțat și primul caz inregistrat in sudul Italiei, la Palermo, la o turista care provine din Bergamo. Evoluția COVID-19…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…

- In decembrie s-au implinit 30 de ani de la ceea ce unii numesc revoluție, alții lovitura de stat. Indiferent de denumire, se fac 30 de ani de cand suntem ceva mai liberi. Inclusiv mai liberi sa uitam, sa fim ingrați, sa nu ne mai pese.Am alocat, ca stat, bani mulți pentru a celebra 100 de ani de laapariție…