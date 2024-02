Spre deosebire de alți ani, cand traderii incepeau sa avanseze oferte pentru recolta din noul an catre fermieri inca din decembrie, in 2024, s-a intarziat mult. De fapt, sunt prea puțini fermierii care au fost contactați. Prețul oferit, insa, este departe de așteptarile agricultorilor, care spun ca este imposibil sa mai continue in aceste condiții. Fermierii sunt debusolați de-a dreptul, pentru ca nu s-au mai intalnit cu o astfel de situație, iar problemele lor pornesc, in primul rand, de la schimbarile climatice, explozia costurilor de producție pe fondul razboiului din Ucraina, precum și marfurile…