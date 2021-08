Trebuia să stea în carantină, dar a plecat la mare. Cum a prins-o poliția pe o tânără din Suceava O tanara de 22 de ani, din județul Suceava, care trebuia sa fie in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Olanda, a postat pe Facebook fotografii cu ea la mare, in timp ce poliția o cauta acasa pentru a verifica daca respecta masura impusa. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii s-au dus la adresa declarata de Mihaela H., pentru a verifica daca aceasta respecta masurile de carantina. Tanara, insa, nu a fost gasita acasa. Mai mult, polițiștii au avut surpriza ca descopere pe pagina ei de Facebook poze cu ea la mare, informeaza Monitorul de Suceava . Drept consecința, tanara fost amendata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

