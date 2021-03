Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul Octavian Jurma, biostatistician, a explicat pentru „Adevarul” cum vede evolutia epidemiologica in Romania de la inceputul pandemiei si care ar fi solutiile pentru viitor, in contextul in care pe 11 martie s-a implinit un an de la momentul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca este putin probabil ca pandemia de COVID-19 sa se incheie anul acesta, relateaza dpa. „Cred ca va fi foarte prematur si nerealist sa credem ca vom termina cu acest virus pana la sfarsitul anului”, a declarat Michael Ryan, directorul Programului pentru…

- Daca anul trecut se vorbea despre pangolin ca fiind animalul de la care a pornit și care a raspandit noul coronavirus in piețele din Wuhan și apoi in intreaga lume, acum reprezentanții OMS (Organizația Mondiala a Sanatații) vin cu o alta teorie.

- Anul 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din 1967 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica . S-au nascut 163 de mii de copii, cu peste 40 de mii mai puțini ca anul 2019. Cifrele arata ca scaderea natalitații nu a fost influențata de pandemie decat…

- China si-a aparat marti modul in care a gestionat pandemia de COVID-19, recunoscand in acelasi timp ca trebuie sa isi dea silinta sa faca mai mult, dupa criticile unei comisii independente mandatate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. China a fost criticata de mai multe…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru „mai rau”, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Este un semnal de alarma”, a avertizat…