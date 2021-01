Stiri pe aceeasi tema

- Imobilul in care funcționeaza pavilionul administrativ va intra intr-un proces amplu de consolidare, reabilitare și modernizare, urmand sa fie transformat in cresa pentru angajații de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau. Decizia a fost luata in Consiliul de Administrație al unitații medicale,…

- In ultimele 24 de ore, in județ au fost raportate 87 de noi cazuri de infectare. Printre persoanele testate pozitiv se mai afla un pacient de la un centru de dializa, un medic de la Spitalul Județean de Urgența, un angajat al DSP și un angajat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.Din totalul…

- Sambata, 14 noiembrie, la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM), in cadrul Laboratorului de Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie Intervenționala (LACCCI), o echipa medicala multidisciplinara de cardiologie, chirurgie vasculara și anestezie a efectuat cu…

- Masurile de combatere a pandemiei COVID-19 si implementarea investițiilor de la Spitalul Județean de Urgenta (SJU) Bacau au fost prezentate intr-o conferința de presa, luni, chiar la parterul spitalului municipal, special amenajat pentru supravegherea și tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus.…

- Autoritațile județene nu mai pot ignora incidența ingrijoratoare, de peste 9/1000, la care au ajuns infectarile cu virusul Covid-19 in municipiul Bistrița. Prefectul Stelian Dolha a precizat ca va propune intrarea in carantina, pentru 14 zile, la finalul acestei saptamani sau al inceputul saptamanii…

- Un nou ordin al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, emis zilele acestea, aduce noi prevederi privind prescrierile medicale. Astfel: documentele medicale necesare pentru evaluarea si reevaluarea in vederea incadrarii in grad de handicap eliberate…

- Medicii de familie, in calitatea de reprezentanți legali ai cabinetelor in care iși desfașoara activitatea se vad puși in situația incheierii unor contracte distincte, dar fara acordul de voința al parților, se arata intr-un comunicat al Colegiului Medicilor din Bacau. Casa Județeana de Sanatate a comunicat…

- ORAVITA – Situatie rarisima, nemaiintalnita pana acum in sistemul retetelor compensate: un pacient figura ca „decedat“ in sistem! S-a intamplat la o farmacie din Oravita unde Iasmina, fiica pacientului, s-a dus sa ridice reteta! Dupa ce a dat reteta si cardul de sanatate al tatalui sau, in varsta de…