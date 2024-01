Traseul cicloturistic de 1.700 de kilometri, în faza fezabilității CARAȘ-SEVERIN – A fost scos la licitație studiul de fezabilitate al proiectului celor patru județe din vestul țarii – vizand realizarea impresionantului traseu de piste de biciclete! Autoritațile timișene au publicat pe SICAP achiziția serviciilor de realizare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectului „Cu bicicleta prin vest – traseu cicloturistic“, proiect in care Consiliul Județean Caraș-Severin are ca parteneri CJ Timiș, Arad și Hunedoara și care urmarește realizarea unui impresionant traseu lung de 1.700 de kilometri, din care 686 de kilometri se vor regasi in județul nostru. Licitația… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

