- Grupul PHOENIX a anunțat intrarea in Romania prin achiziția distribuitorului de medicamente Farmexim și a lanțului de farmacii Help Net, potrivit unui comunicat de presa. Tranzacția are nevoie de acordul Consiliului Concurenței. ”Sectorul sanatații din Romania se dezvolta dinamic. Achizția deschide…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Gigantul auto Daimler a anuntat marti ca a ajuns la un acord de achizitie cu Europcar pentru participatia acestora de 25% din compania Car2Go. Tranzactia valoreaza 70 de milioane de euro, iar in urma acesteia Daimler va obtine control total asupra serviciului de car-sharing din care detinea deja 75%.…

- Afacerile din piata romaneasca de retail farmaceutic au ramas, cu mici exceptii, in continuare in curtea antreprenorilor care au infiintat companiile in urma cu mai bine de doua decenii, cand a inceput dezvoltarea sectorului privat. Mai mult, antreprenorii romani au accelerat procesul…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Cererea de spatii logistice din zona Timisoarei este in continua crestere, iar aceasta duce la cresterea activitatii de pe piata de specialitate. Unul dintre principalii operatori din domeniu din Romania, CTP, va finaliza o noua cladire de 9.000 de metri patrati situata in cadrul parcului…