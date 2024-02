Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), conform site-ului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). Proiect…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar este nevoie de doua luni care sa confirme ca inflatia vine categoric in jos, dupa cresterea din ianuarie, a afirmat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca va avea noi atribuții in domeniul politicilor active de ocupare a forței de munca Guvernul Romaniei adopta miercuri, 31 ianuarie, un proiect de ordonanța de urgența care prevede noi atribuții pentru Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (…

- In primele 11 luni ale anului 2023, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in termeni nominali, fata de aceeași perioada a anului precedent, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele 11 luni din 2023 fata de perioada similara din 2022, atat ca serie bruta cu 12,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 14,2%, iar volumul cifrei de afaceri din…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut in primele 11 luni din anul 2023 fata de perioada similara din 2022, atat ca serie bruta cu 6,2%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,9%, arata datele publicate vineri…

- Pensia medie lunara a ajuns la 2.117 lei, in trimestrul al treilea al anului in curs, in crestere cu 0,4% fata de trimestrul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Pensia medie lunara a fost determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de…

- Dupa ce intalnirea conducerii Institutului Național de Statistica cu reprezentanții Secretariatului General al Guvernului a fost un eșec, statisticienii ne-alegandu-se decat cu promisiuni, salariații INS au decis transmisa Guvernului și Ministerului Muncii notificarea de deschidere a conflictului de…