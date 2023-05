Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul Federal german pentru Protectia Constitutiei (BfV) a avertizat, luni, ca exista riscul ca serviciile secrete ruse sa comita acte de sabotaj pe teritoriul Germaniei, pe fondul tensiunilor generate de sustinerea militara a Ucrainei. „Exista riscuri majore de a fi comise acte de sabotaj ruse in…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Rusia a blocat efectiv acordul privind cerealele din Marea Neagra prin refuzul de a inregistra navele care sosesc, a transmis luni ministerul ucrainean al Reconstrucției, potrivit Reuters."Federația Rusa a oprit din nou efectiv Acordul Cerealelor, refuzand sa inregistreze navele care sosesc și sa efectueze…

- Acordul a ajutat la solutionarea unei crize alimentare globale despre care oficialii ONU au declarat ca a fost agravata de cel mai sangeros razboi din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. Incheiat in iulie anul trecut, acordul a creat un coridor protejat in Marea Neagra pentru a permite…

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Rusia incearca in continuare sa preia controlul deplin asupra orasului Bahmut din estul Ucrainei ”in ciuda pierderilor umane si de echipamente”, dar atacurile sale pierd din viteza, iar armata ucraineana ”va profita foarte curand de acest lucru” pentru a-i alunga complet pe rusi din zona, transmite…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

- Canada va livra Ucrainei inca patru tancuri Leopard 2 pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei ruse, ridicand la opt contributia sa totala in acest domeniu, a anuntat premierul Justin Trudeau vineri, la un an de razboi, transmite AFP. „Canada este solidara cu Ucraina inca de la inceputul conflictului…