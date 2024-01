Transportatorii protestatari au cerut Guvernului sa anuleze drepturile in exces acordate ucrainenilor, care au ajuns sa ne sfideze in propria noastra țara. Așa cum se desfașoara lucrurile acum, Romania este pur și simplu sub ocupație ucraineana, șoferii camioanelor din aceasta țara situandu-se deasupra oricarei legi și avand protecția absoluta a autoritaților. Guvernul a fost somat […] The post Transportatorii rup tacerea. Romania, sub ocupație ucraineana first appeared on Ziarul National .