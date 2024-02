Transferul anului, REZOLVAT! Mbappe, la Real Madrid!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul spaniol Marca a anunțat luni ca fotbalistul francez Kylian Mbappe a incheiat un acord cu Real Madrid prin care, de la 1 iulie, atacantul va deveni jucatorul echipei spaniole pentru cinci ani. Marca scrie ca primele contacte dintre președintele lui Real și Mbappe dateaza inca din vara anului 2017.…

