- Cristian Pistol a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca marti a fost desemnat castigatorul contractului pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de modernizare a DN 7C (Transfagarasan), intre km 104 si km 130,8. Astfel, compania Rutier Conex XXI SRL are la dispozitie 8,4 milioane de…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol transmite condoleante familiilor victimelor exploziei de pe santierul Autostrazii Moldova , soldata cu moartea a patru persoane si cu ranirea altor 5, remarcand ca ” inca o data se dovedeste ca…

- Ne aflam in prima luna de toamna, insa vremea pare sa fie total anormala pentru data din calendar. Iata la ce sa ne așteptam pana la finalul lunii septembrie. Cum arata prognoza meteo actualizata. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, anunț important. Cum va fi vremea la final de septembrie…

- Echipele constructorului italian Webuild au verificat miercuri 35.000 din cele 100.000 de suruburi ale parapetului montat pe Podul Suspendat peste Dunare de la Braila. Podul va fi receptionat doar daca respecta standardele de calitate. Au fost gasite 70 de suruburi slabite, iar verificarile vor continua.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au anuntat ca echipe ale constructorului Podului de la Braila au verificat, miercuri, peste o treime din suruburile parapetelor, fiind gasite 70 de suruburi slabite, iar verificarile vor continua. Directorul general al CNAIR, Cristian…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat ca denivelarile aparute in asfaltul de pe podul suspendat peste Dunare sunt generate de nerespectarea restrictiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse in zilele caniculare.

