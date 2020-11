Transalpina, Drumul Regelui sau Poteca Dracului. Legendele celei mai spectaculoase sosele din Romania Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania trece prin sudul judetului Alba si poarta denumirea de Transalpina sau Drumul Regelui. Soseaua strabate muntii Sureanu, Cindrel si Parang, facand legatura intre judetele Alba, Gorj, Valcea si Sibiu si atinge in pasul Urdele 2145 de metri altitudine.





De-a lungul soselei care masoara 148,2 km, calatorii pot admira peisaje de o frumusete care iti taie respiratia. Drumul face legatura intre localitatile Sebes din Alba si Novaci din Gorj. Dupa modernizare, soseaua a devenit una dintre cele mai "fotografiate" si vizitate, in scop… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de inundații, valabila pe rauri din 17 județe din țara de marți ora 6:00 pana miercuri ora 10:00. Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, doua atentionari Cod galben de furtuni si ploi insemnate cantitativ, valabile pana marti seara, care vor cuprinde treptat peste trei sferturi din tara. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor anunța cod galben de inundații in 30 de județe, printre care și Argeșul. ”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri doua avertizari Cod galben de ploi insemnate cantitativ. Prima atenționare meteorologica intra in vigoare miercuri seara, ora 20.00, și este valabila pana joi dimineața, la ora 10.00. Vor fi afectate localitați din 16 județe: Covasna, Hunedoara,…

- 23 de județe se afla, incepand cu ora 11.00, sub avertizare Cod galben de ploi. Meteorologii prognozeaza instabilitate atmosferica accentuata, cu vant puternic și grindina.Alerta meteo a intrat in vigoare marți la ora 11 și expira miercuri la ora 10.00 și vizeaza județele Maramureș, Suceava,…

- Circulatia rutiera pe Transalpina (DN 67C) se inchide sambata si duminica, pe un sector de drum de 3 kilometri, in vederea desfasurarii Campionatului National de Drift – Etapa a IV-a, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Sambata, 26 septembrie, si duminica,…

- Astfel, in intervalul 29, 30 si 31 august, in zonele de campie si de podis disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor atinge 33 - 36 de grade Celsius si in jur de 37 de grade…

- 779 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din doar 6.607 teste prelucrate, iar alte 29 de decese au fost raportate. 7.763 de persoane sunt internate, dintre care 476 pacienți se afla la Terapie Intensiva, fiind un record de la inceputul pandemiei. Pana astazi,…