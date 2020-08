Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, in exclusivitate, la Romania TV faptul ca, pana la alegeri nu se va instaura starea de urgenta, eventual dupa, daca va fi cazul. „Nu cred ca se va introduce starea de urgenta pana la alegeri, ca asta implica o serie de masuri. Probabil, imediat dupa alegeri, daca va fi cazul,…

- Presedintele AEP, Constantin Mituletu-Buica, a explicat vineri ca doar daca se reinstaureaza starea de urgenta, alegerile nu vor mai putea avea loc. Scrutinul ar trebui sa aiba loc pe 27 septembrie.Citește și: SHOW Schimb dur de replici intre Victor Ponta și Traian Basescu in direct: 'Dupa…

- Nerespectarea regulilor din ultima vreme este in stransa legatura cu modul in care am facut tercerea de la starea de urgenta la starea de alerta: autocontrolul si disciplina nu reprezinta o caracteristica psihoculturala a romanilor, spune psihologul Daniel David,rector al Universitatii Babes-Bolyai.Izolarea…

- Ministrul Nelu Tataru susțineca daca Romania va ajunge la 2.000 de cazuri zilnic, președintele Klaus Iohannis trebuie sa decreteze starea de urgența, pentru a doua oara. De cealalta parte, Traian Basescu este de parere ca decretarea starii de urgența pentru a doua oara trebuie sa aiba loc daca Romania…

