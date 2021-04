Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, 8 ani de inchisoare si Ioana Basescu, 5 ani de inchisoare Elena Udrea. Arhiva Foto: facebook.com/EUdrea. Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani închisoare cu executare pentru savârsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare…

- Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale…

- Elena Udrea a fost condamnata azi la 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel București in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, potrivit sentinței citite de instanța. Udrea a fost gasita vinovata de șapte fapte. Și Ioana Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnata…

