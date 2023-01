Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC cere ministerului Educatiei ca scoala sa inceapa pe 4 septembrie, in prima zi de luni din luna, asa cum este prevazut in actualul ordin de ministru. Presedintele AEC, Ariana Duduna, a spus la Digi 24 ca daca scoala incepe mai tarziu si examenele se decaleaza prea…

- Proiectul de ordin al ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2023 - 2024, supus vineri dezbaterii publice, prevede inceperea cursurilor in 11 septembrie si incheierea lor in 21 iunie, execeptie facand clasele a Vlll-a si a Xll-a, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Școlile vor organiza cursuri in cel mult doua schimburi, dupa cum apare in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. Amintim ca, in luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu , spunea ca a dorit sa introduca in proiectul legii educației o interdicție ca școlile sa organizeze cursuri…

- Școlile vor organiza cursuri in cel mult doua schimburi, dupa cum apare in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. In luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, spunea ca a dorit sa introduca in proiectul legii educației o interdicție ca școlile sa organizeze cursuri in mai multe…

- Romania, la un pas sa declare epidemie de gripa. Ministrul Sanatații: o sa stim la sfarsitul acestei saptamani Romania se afla intr-o perioada de crestere a numarului cazurilor de viroze respiratorii si de gripa și din aceasta cauza ar putea declara epidemie de gripa. „O sa stim la sfarsitul acestei…

- Avem cel mai trunchiat an școlar din istorie. Avem cel mai trunchiat an școlar din istorie. Inca de cand precedentul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu , lansa ideea acestei noi structuri implementate pentru anul școlar 2022 – 2023, am argumentat ca principiul pedagogic de la care s-a plecat este…

- In 54,7% dintre scolile unde invata si elevi cu cerinte educationale speciale (CES) consilierul scolar vine doar saptamanal/ocazional, in vreme ce 44,3% beneficiaza de serviciile unui consilier scolar permanent, arata un sondaj realizat de Organizatia Salvati Copiii. Potrivit unui comunicat sondajul…

- Proiectul „Fii avocat in școala ta” (FAST), care se adreseaza elevilor din intreaga țara, continua cu o a doua ediție. Gandit de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, in colaborare cu barourile din fiecare județ și cu sprijinul inspectoratelor școlare, in prima parte, proiectul a fost implementat…