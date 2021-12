Tragedie la un loc de joacă! 4 copii au murit și 5 au fost răniți după ce un castel gonflabil a fost luat pe sus de vânt Patru copii au murit, iar alți cinci au fost raniți dupa ce au cazut de la inalțimea de 10 metri dintr-un castel gonflabil care a fost luat pe sus de vant, scrie CNN . Tragedia s-a petrecut in Australia, in timpul unei serbari de sfarșit de an școlar. „Noua copii din clasele a V-a și a VI-a de la școala primara Hillcrest au cazut de la inalțimea de aproximativ 10 metri, dupa ce o pala de vant puternic a ridicat in aer un castel gonflabil și cateva mingi gonflabile, in jurul orei 10 dimineața”, a anunțat poliția din Tasmania joi, intr-un comunicat. Patru copii au murit, iar alți cinci sunt in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii au murit si alti cinci au fost raniti, unii dintre ei cu leziuni grave, dupa ce o rafala de vant a ridicat in aer un castel gonflabil instalat in curtea unei scoli din insula Tasmania, situata in sud-estul Australiei, a informat joi Politia locala, citata de EFE. "O rafala de vant…

- Tragedie de proportii in curtea unei scoli din nordul Australiei. Patru copii au murit, iar cinci au fost raniti dupa ce au cazut dintr-un castel gonflabil care a fost luat de vant. Elevii, cu varste cuprinse intre 10 si 12 ani, au cazut de la inaltimea de zece metri.

- Patru copii au murit, iar alti cinci au fost grav raniti dupa ce au cazut de la inaltimea de 10 metri dintr-un castel gonflabil care a fost luat pe sus de vant, in timpul unei serbari la o scoala din Australia, scrie CNN. La fata locului au fost trimise echipe de interventie, inclusiv elicoptere.

- Patru copii au murit, iar alți cinci au fost grav raniți dupa ce au cazut de la inalțimea de 10 metri dintr-un castel gonflabil care a fost luat pe sus de vant, in timpul unei serbari la o școala din Australia, scrie CNN . Copiii de la școala primara Hillcrest din Devonport, pe coasta de nord a insulei…

- Patru copii au murit si alti cinci au fost raniti, unii dintre ei cu leziuni grave, dupa ce o rafala de vant a ridicat in aer un castel gonflabil instalat in curtea unei scoli din insula Tasmania, situata in sud-estul Australiei, a informat joi Politia locala, citata de EFE.

- Patru copii au murit, iar alți cinci au fost grav raniți dupa ce au cazut de la inalțimea de 10 metri dintr-un castel gonflabil care a fost luat pe sus de vant, in timpul unei serbari la o școala din Australia, scrie CNN.

- O avalansa in regiunea Salzburg, Austria, a facut sambata trei morti si doi raniti, schiori care se aflau in afara partiei, a anuntat Crucea Rosie austriaca, noteaza AFP. Tragedia s-a produs la aproximativ 2.400 de metri altitudine in districtul Tamsweg, in jurul orei locale 13.45, a declarat…

- O tragedie a avut loc in aceasta dimineața pe ruta București Nord-Brașov. O femeie in varsta de 60 de ani a murit, dupa ce a fost calcata de tren. Potrivit surselor Puterea, femeia era de loc din Posada și suferea de depresie de aproximativ doi ani. Tragedia fost semnalata de catre martori. Mai multe…