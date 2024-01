Tragedie la Floreşti. Doi morţi şi alţi patru răniţi în urma unui accident rutier Azi, pompierii prahoveni au fost solicitati sa intervina pentru scoaterea victimelor unui accident rutier cu persoane incarcerate, produs pe DN1, in comuna Floresti. Intr-o prima informare a salvatorilor prahoveni, s-a mentionat: „Intervenim pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea și acordarea asistenței medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in comuna Florești, pe DN1. La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila și un echipaj… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

