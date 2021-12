Tragedie în spital! Un medic a amputat piciorul greșit unui pacient. Victima a murit imediat după Un medic din Austria a fost amendat pentru ca i-a amputat unui pacient piciorul greșit. Este vorba despre un barbat in varsta de 82 de ani, care a ramas fara membrul sanatos, dupa ce chirurgul, o femeie in varsta de 43 de ani, i-a facut un marcaj greșit. Medicul și-a dat seama ca a facut o eroare abia la doua zile dupa operație. Miercuri, un tribunal din Linz a decis ca doctorița care a realizat operația se face vinovata de neglijența grava și i-a aplicat acesteia o amenda de 2.700 de euro. Pacientul a decedat inainte ca acest caz sa ajunga in instanța. Tribunalul i-a acordat vaduvei despagubiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

