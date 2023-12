Tragedie în noaptea dintre ani. O femeie de 70 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu violent, la Corlăteni Tragedie in noaptea dintre ani. O femeie de 70 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu violent, la Corlateni O femeie in varsta de 70 de ani și-a pierdut viața in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea Corlateni. Tragedia s-a produs in aceasta seara, iar flacarile au fost observate de vecini. Cand au ajuns pompierii, locuința ardea in totalitate, iar in incaperi tavanul și acoperișul erau prabușite. Intrucat existau informații ca proprietara […] Citește Tragedie in noaptea dintre ani. O femeie de 70 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu violent, la Corlateni in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Nicolae Tudoroiu, comandantul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, a demisionat astazi din funcție. Demisia a fost depusa la solicitarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretar de stat Raed Arafat.

- Flacari la o casa din Dorohoi! O femeie a fost gasita moarta O femeie, in varsta de 69 de ani, și-a pierdut viața in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din municipiul Dorohoi. Tragedia s-a produs in aceasta seara, iar flacarile au fost observate de vecini. Cand au ajuns pompierii, ardeau bunurile…

- In noaptea de marti spre miercuri, 8 noiembrie 2023, un incendiu violent a izbucnit la o casa din Otomani, punand in pericol viata unei bunici si a nepoatei acesteia. In noaptea de marti spre miercuri, 8 noiembrie 2023, un incendiu violent a izbucnit la o casa din Otomani, punand in pericol viata unei…

- In urma cu o zi, o femeie a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost incendiata de propriul nepot. Tragedia s-a produs in scara blocului, iar un martor a luat parte la scenele ingrozitoare. Femeia a facut declarații despre ceea ce a vazut, menționand ca putea și ea sa fvie victima barbatului.

- Ies la iveala noi detalii socante in cazul crimei din Botosani! In cursul zilei de ieri, o femeie in varsta de 47 de ani și fiica ei, de doar 14 ani, au fost gasite moarte intr-o locuinta. Un prim suspect este chiar sotul femeii care a fost retinut de oamenii legii. Ce au declarat vecinii.

- Tragedie fara margini intr-o familie din Nicșeni. Moarte cumplita pentru un barbat de 39 de ani Un barbat in varsta de 39 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost prins sub o caruța incarcata cu placi de azbociment. Tragedia s-a produs pe un camp de pe raza comunei Nicșeni. Un localnic care trecea prin…

- Tragedie in Italia. Un autobuz a cazut 15 metri in gol si a luat foc, 21 de morți, 40 de raniți Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Ambasada de la Kiev confirma ca printre victimele tragicului accident sunt…