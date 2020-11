Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “braconaj – vanarea speciilor de vanat strict protejate in alte condiții decat cele legale”. In fapt, la data de 11 octombrie 2020,…

- Vanau mistreti fara autorizatie, iar victima, in varsta de 71 de ani, a murit, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. Principalul suspect va da socoteala pentru ucidere din culpa, uz fara drept de arma letala, dar si braconaj. Omul a fost impuscat mortal din greseala de prietenul sau care il insotea…

- Luni, 5 octombrie, ora 07.25, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat de catre un barbat de 66 de ani, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la vanatoare si-a impușcat accidental colegul, in varsta de 71 de ani. ”Din pacate in urma leziunilor suferite victima a decedat. Din…

- Tragedie de nedescris in aceasta dimineața, in Maramureș! Un barbat și-a impușcat, din greșeala, prietenul la vanatoare. Cadrele medicale nu i-au mai putut salva viața barbatului in varsta de 64 de ani. Victima a murit pe loc!

- Barbatul a fost impuscat in timp ce se afla la o partida de vanatoare in zona Sighet, "La Lopeti". Salvamontistii au fost chemati pentru a-i oferi primul ajutor barbatului, acesta prezentand multiple plagi si aflandu-se in stare grava. De asemenea, a fost solicitat si elicopterus SMURD de la Targu…

- In aceste momente salvamontistii maramureșeni sunt solicitati in zona Sighet, „La Lopeți”, unde se afla un barbat care era la o partida de vanatoare, impuscat, cu multiple plagi, instabil si cu semne vitale extrem de slabe. Accesul la accidentat, pe o porțiune de mai bine de 3 km si jumatate se poate…

- Un tanar, in varsta de 31 de ani, din satul Cotiujeni, se afla in stare grava in Secția Reanimare a Spitalului Raional Briceni, dupa ce a fost impușcat la vanatoare de catre un coleg de-al sau de 42 de ani. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 00:30.