Şi-a împuşcat cel mai bun prieten la o partidă de vânătoare, în judeţul Timiş Accident la o partida de vanatoare, in judetul Timis. Un barbat in varsta de 69 de ani a fost impuscat de cel mai bun prieten al sau. La fata locului a intrevenit elicopterul SMURD care l-a preluat pe ranit si l-a transportat la spital. Ceilalti vanatori au sunat la 112 La fata locului a intrevenit […] The post Si-a impuscat cel mai bun prieten la o partida de vanatoare, in judetul Timis first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

