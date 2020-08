Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 6 ani peste care s-a rasturnat o caruța, in județul Dambovița, a murit, potrivit Mediafax.Potrivit pompierilor, in localitatea Vulcana Pandele, o caruța s-a rasturnat, sambata dimineața, peste un copil. Copilul a fost scos de catre pompieri și suferise mai multe rani. Citește…

- Microbuzul era condus de un tanar in varsta de 19 ani. Acesta a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe terasamentul liniilor de tramvai, unde s-a izbit de stalp. "In urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducatorului auto si ranirea grava a unui barbat, pasager pe…

- Aseara, in jurul orei 21:00, in comuna Traian s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane, potrivit unui comunicat al IPJ Ialomita.Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca un barbat de 53 ani, din Slobozia, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare a…

- IPJ Salaj a anuntat, duminica seara, ca un politist din Zalau a murit dupa ce s-a rasturnat cu un ATV. Citeste si: Un politist s-a facut de ras in cel mai important moment al carierei. A scapat pistolul pe jos, in fata lui Marcel Vela VIDEO "Politistul, aflat in timpul liber, se deplasa cu…

- Un tanar de 24 de ani a murit și patru persoane, intre care un copil de 3 ani, au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intre Roșiori și Chiroiu, in județul Ialomița. Barbatul decedat conducea mașina, deși nu avea permis.