- Un accident ingrozitor a avut loc, duminica seara, pe DN78, in Arad, acolo unde o femeie de 54 de ani a fost spulberata mortal pe trecerea de pietoni de catre un tanar de 24 de ani. In urma tragediei, polițiștii au demarat o ancheta pentru aflarea cauzei exacte a tragediei. Ce au descoperit oamenii…

- O femeie in varsta de 60 de ani, cadru didactic la o unitate de invatamant din municipiul Campulung Muscel, a murit, luni, dupa ce i s-a facut rau la scoala. ″In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie de 60…

- Un barbat in varsta de 79 de ani, care circula pe bicicleta pe DJ 172D, pe raza localitatii Magura Ilvei, a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara condusa de un consatean, care a parasit locul accidentului, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud,…

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN6, in cursul nopții de duminica spre luni, la ieșire din localitatea Cavaran, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Conform primelor informații, accidentul s-a produs dupa ce masina in care se aflau…

- O femeie in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata, sambata, dupa ce a fost lovita de o autoutilitara in timp ce traversa DN 17, pe trecerea pentru pietoni, in cartierul Unirea al municipiului Bistrita, potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. La volanul…

